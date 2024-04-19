Один пилот упавшего в Ставропольском крае самолёта погиб, поиски ещё одного продолжаются

Губернатор Ставрополья сообщил о гибели одного из пилотов упавшего самолёта

0:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Погиб один из пилотов стратегического бомбардировщика ВКС РФ Ту-22М3, потерпевшего крушение в Красногвардейском округе Ставропольского края, поиски четвёртого летчика продолжаются. Об этом губернатор региона Владимир Владимиров сообщил в своём Телеграм-канале.

Фото: airliners.net by Дмитрий Пичугин is licensed under GNU Free Documentation License

"К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются", — написал Владимиров.

В Минобороны России сообщили, что крушение самолёта произошло во время возвращения на аэродром базирования в Ставрополье после выполнения боевой задачи. По данным министерства, на борту не было боекомплекта, разрушений на земле нет. Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность.

Ранее в приграничных районах начали создавать мобильные зенитные группы для перехвата украинских беспилотников.