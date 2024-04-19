Один пилот упавшего в Ставропольском крае самолёта погиб, поиски ещё одного продолжаются

Погиб один из пилотов стратегического бомбардировщика ВКС РФ Ту-22М3, потерпевшего крушение в Красногвардейском округе Ставропольского края, поиски четвёртого летчика продолжаются. Об этом губернатор региона Владимир Владимиров сообщил в своём Телеграм-канале.
"К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются", — написал Владимиров.
В Минобороны России сообщили, что крушение самолёта произошло во время возвращения на аэродром базирования в Ставрополье после выполнения боевой задачи. По данным министерства, на борту не было боекомплекта, разрушений на земле нет. Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность.
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