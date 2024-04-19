В Ставропольском крае упал военный самолёт

В Ставропольском крае упал военно

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Самолёт ВКС России разбился в Ставропольском крае, один лётчик погиб.

Фото: airliners.net by Алекс Сноу is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 упал на территории Красногвардейского округа Ставропольского края. Как сообщил ставропольский губернатор Владимир Владимиров, разрушений и жертв нет, лётчики катапультировались, но позже стало известно, что один из них погиб при падении.

Двое лётчиков с самолёта найдены живыми и госпитализированы с травмами. Ещё несколько членов экипажа не пострадали.

Причиной падения самолёта называется техническая неисправность, боекомплекта на борту самолёта не было.