Самолёт ВКС России разбился в Ставропольском крае, один лётчик погиб.
Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 упал на территории Красногвардейского округа Ставропольского края. Как сообщил ставропольский губернатор Владимир Владимиров, разрушений и жертв нет, лётчики катапультировались, но позже стало известно, что один из них погиб при падении.
Двое лётчиков с самолёта найдены живыми и госпитализированы с травмами. Ещё несколько членов экипажа не пострадали.
Причиной падения самолёта называется техническая неисправность, боекомплекта на борту самолёта не было.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.