С сайта мэрии утекли данные родителей московских школьников

Безопасность — превыше всего. И безопасность в сети Интернет не должна быть исключением.
В Москве же произошло событие, показывающее, что в России сегодня с безопасностью в сети Интернет пока не все так гладко. В открытом доступе оказалась личная информация десятков россиян. Речь идет как о квитанциях по платежам за услуги ЖКХ, так и об оплаченных штрафах ГИБДД.
Известно, что личные данные россиян были украдены с официального сайта московской мэрии. В них, что примечательно, содержится информация не только о родителях, но и их детях, ведь многие утекшие в общий доступ документы — квитанции об оплате услуг общеобразовательных и дошкольных учреждений.
Обнаружить данную утечку информацию можно было легко и просто — так, в одном из самых популярных и распространенных отечественных поисковиков стоило лишь вбить в строку поиска определенный порядок слов. Данные десятков россиян можно было не только без труда просмотреть, но и сохранить себе на локальный компьютер.
По словам экспертов, утечка произошла из-за недобросовестной работы программистов и web-мастеров сайта московской мэрии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жительница Москвы обнаружила заброшенный отдел полиции. В нем, что удивительно, москвичка обнаружила кипы бумаг — не только уголовных и административных дел, но и паспортов россиян.
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