Продырявленный "Союз" приземлился, космонавты спасены

На территории Казахстана совершил посадку "Союз МС-09". На его борту находились три члена экипажа Международной космической станции.

Средства массовой информации и мировая общественность внимательно следили за ситуацией. Все из-за того, что буквально пару месяцев тому назад в этом самом отсеке Международной космической станции произошла разгерметизация. Отважные отечественные астронавты решили проблему радикально — один из них заткнул дыру в обшивке корабля пальцем. Позже строились самые разные версии обстоятельств и причин случившегося. Так, например, в числе прочего звучала версия о том, что просверлить дырку на МКС могли космонавты из Соединенных Штатов Америки.

Но, несмотря на инцидент, посадка прошла успешно. Сообщается, что с космонавтами все в порядке и спасатели уже эвакуировали их. С собой у специалистов, кстати, имелись пробы отверстия, обнаруженного в российском отсеке МКС. Известно, что пробы эти отправятся в лабораторию ФСБ для дальнейшего выяснения обстоятельств разгерметизации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что масштабное расследование причин разгерметизации космического самолета, инициированное властью, могут засекретить. Так, получается, ни средства массовой информации, ни российские граждане могут не узнать о настоящих причинах инцидента.

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