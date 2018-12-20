Продырявленный "Союз" приземлился, космонавты спасены

На территории Казахстана совершил посадку "Союз МС-09". На его борту находились три члена экипажа Международной космической станции.
Средства массовой информации и мировая общественность внимательно следили за ситуацией. Все из-за того, что буквально пару месяцев тому назад в этом самом отсеке Международной космической станции произошла разгерметизация. Отважные отечественные астронавты решили проблему радикально — один из них заткнул дыру в обшивке корабля пальцем. Позже строились самые разные версии обстоятельств и причин случившегося. Так, например, в числе прочего звучала версия о том, что просверлить дырку на МКС могли космонавты из Соединенных Штатов Америки.
Но, несмотря на инцидент, посадка прошла успешно. Сообщается, что с космонавтами все в порядке и спасатели уже эвакуировали их. С собой у специалистов, кстати, имелись пробы отверстия, обнаруженного в российском отсеке МКС. Известно, что пробы эти отправятся в лабораторию ФСБ для дальнейшего выяснения обстоятельств разгерметизации.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что масштабное расследование причин разгерметизации космического самолета, инициированное властью, могут засекретить. Так, получается, ни средства массовой информации, ни российские граждане могут не узнать о настоящих причинах инцидента.
Читайте также:
МКС продырявили еще в России и хотели скрыть
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
До двух третей населения выросло количество россиян, сожалеющих о распаде СССР.. Эксперты считают, что причиной стали "людоедские" законы и реформы власти.
Вашингтон служит только Израилю, ВПК, Уолл-стрит, крупным банкам и корпорациям, а также энергетическим компаниям, считает экономист Пол Крейг Робертс.