Влюбленный отомстил девушке двумя патронами

Порой влюбленные способны на странные и необъяснимые поступки. Так, например, уроженец Липецка подарил своей пассии два боевых патрона.

Через некоторое время возлюбленная отвергла молодого человека, и тот, недолго думая, обратился к сотрудникам внутренних дел. Там о написал заявление о незаконном хранение боеприпасов у нее дома. А чтобы стражи правопорядка точно заинтересовались, спрятал у своей бывшей девушки в ванной еще с полсотни патронов.

Сколь бы странной и забавной не выглядела история, наказание молодые люди получили оба и весьма серьезные. Так, 27-летнюю липчанку признали виновной в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Уже известно и о назначенном девушке наказании — она пробудет за решеткой год и два месяца.

Молодого человека, искалечившего жизнь себе и своей возлюбленной, привлекли к уголовной ответственности за незаконный сбыт и хранение боеприпасов.

Ранее "Правда.Ру" писала о другой примечательной истории, имевшей место в городе Липецк. 18-летний местный житель выложил свое резюме на сайт бесплатных объявлений. Парень всего лишь хотел найти работу. Удивительно лишь то, на какую заработную плату рассчитывал липчанин. Так, молодой человек без опыта работы и со средне-специальным образованием хотел получать 100 000 000 000 рублей.

Фото: pixabay. com

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