Урал взбунтовался после убийства инвалида подростками-АУЕ

В социальной сети "ВКонтакте", в сообществах, посвященных жизни в городе Березовске Свердловской области, жители собираются выйти на массовый стихийный митинг.
Все из-за зверского убийства местного инвалида 20-ти лет. Над уроженцем Березовска беспричинно и жестоко расправилась стая местных хулиганов.
Отмечается, что молодой человек страдал из-за дефекта речи. Компания несовершеннолетних встретила его на улице. Обманом они завели парня в безлюдное место, раздели догола и избили. Он скончался от полученных травм. Все происходящее школьники снимали на телефон.
В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов задержан лишь один участник убийства, все остальные изверги отпущены под подписку о невыезде.
Из-за юного возраста убийц жители города Березовска Свердловской области опасаются, что садисты не понесут заслуженного наказания. Поэтому они и решили провести митинг — считают, что если привлекут внимание к произошедшему и создадут общественный резонанс, справедливость может восторжествовать.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о другой, не менее страшной истории, также произошедшей в глубокой российской глубинке. Так, в небольшом поселке Забайкальского края за несколько месяцев покончили с собой несколько подростков. Вынудило их на это молодежное движение АУЕ, что держит в страхе всех местных жителей.
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