Все подробности: на Чечню напали после отъезда Кадырова

Сразу несколько нападений на сотрудников органов внутренних дел произошло в Чечне. Средства массовой информации сообщают о четырех таких инцидентах.

Так, в столице республики, Грозном, неизвестный бросил самодельное взрывное устройство в сторону поста ГИБДД. Но все пошло не так, как планировал преступник — оно не взорвалось. После этого мужчина, сидящий за рулем автомобиля, пошел на таран. Он сбил несколько сотрудников полиции. Преступника удалось застрелить.

А вот в другом месте и у другого преступника взрывное устройства сработало — у поста полиции на выезде из Шали смертник активировал взрывное устройство. Никто из полицейских не пострадал.

В этом же районе Чечни двое преступников попытались проникнуть в местное отделение полиции, но чеченским стражам правопорядка удалось их уничтожить. Отмечается, что мужчины были вооружены холодным оружием и успели ранить нескольких сотрудников.

Также на одной из улиц Грозного произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский.

Напомним, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в данный момент находится с рабочим визитом в Саудовской Аравии.

Ранее "Правда.Ру" передавала слова Кадырова о том, что опыт Чечни в ведении боевых действий и противостоянии террористам пригодился бы Российский Федерации в войне на территории Сирии.

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