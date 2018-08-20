После критики губернатора в машину чиновника ударила молния

Любопытный инцидент произошел в городе Алтайском крае. Людям, что свойственен фатализм, могут даже углядеть в произошедшем мистику и проделки судьбы.

Так, глава городка Дмитрий Фельдман на совещании с главами муниципальных районов Алтайского края получил серьезный разнос от местного губернатора. После того, как встреча закончилась, Фельдман на служебном автомобиле удалился. По пути в машину ударила молния.

Ни водитель, ни глава города не пострадали. Молния угодила в левое боковое зеркало машины. Отмечается, что при этом самопроизвольно опустилось стекло. Но, что интересно, с правой стороны. Также у автомобиля заглох двигатель.

Случилось все на одной из федеральных трасс — Дмитрий Фельдман возвращался в родной Рубцовск из Барнаула, где и проходило совещание. Его работу раскритиковал временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко.

Ранее "Правда.Ру" писала о двух других случаях ударов молнии. Так, московская пенсионерка, после того, как ее ударил разряд, отправилась выгуливать собаку. В Ростовской области же случилась намного менее забавный эпизод. Под деревом от дождя прятались несколько ростовчан. В него ударила молния, в результате чего погибла беременная женщина. Остальных пострадавших медикам удалось спасти.

Читайте также:

Откуда берутся молнии при грозе