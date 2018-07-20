Клиент попытался отомстить банкирам бомбой из "Доширака"

Недовольный уровнем обслуживания в банке новосибирец решил этому самому банку отомстить. Да еще как отомстить. Находчивый мужчина принес в банк муляж бомбы. Сотрудники вызвали полицию и стражи порядка задержали злоумышленника. Теперь горе-мстителю грозит суд.
Мужчина принес в один из новосибирских банков муляж взрывного устройства и оставил его там. "Бомбу" он положил в пакет из-под лапши быстрого приготовления. На упаковке злоумышленник оставил остроумную надпись. "Бомба тик-так" — именно это прочитали те, кто обнаружил макет взрывного устройства.
Как оказалось, мужчину вывело из себя то, что он не смог забрать банковскую карту своей матери, которую ты намедни забыла в банкомате. Сотрудники банка отказали новосибирцу в выдаче этой самой карты по простой и понятной причине — она была оформлена на другого человека. Разозлившись, мужчина придумал коварнейший план, в результате которого в банк нагрянула полиция, а также была проведена полномасштабная эвакуация.
Теперь новосибирскому мстителю грозит наказание за ложное сообщение о терроризме. Кроме того, ему необходимо будет оплатить штраф в размере десяти тысяч рублей.
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