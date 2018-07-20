Американская полиция разыскивает мужчину за убийство чайки

Инцидент произошел на пляже города Уэстон-сьюпер-Мэр. Мужчина купил себе порцию жареного картофеля и собирался его отведать, как вдруг наглая птица украла у него несколько кусочков. Рассвирепевшему мужчине удалось схватить чайку.

40-летняя Рейчел Бир, ставшая невольным свидетелем произошедшего, рассказала газете "The Sun", что экзекуция произошла на глазах у детей. По словам Рейчел, мужчина схватил несчастную птицу за ноги и что есть силы ударил о ближайшую стену. После этого он собрался покинуть пляж. Родители детей, которые также стали очевидцами произошедшего, остановили мужчину и накинулись на него с обвинениями. Тот, нисколько не смутившись, заявил, что чайки — это паразиты, а от паразитов необходимо избавляться. Американец также добавил, что родители должны объяснить это своим детям.

Затем мужчина все-таки покинул место преступления. Именно преступления — за содеянное им его теперь разыскивают полиция Соединенных Штатов и Служба защиты животных.

Некоторое время спустя прохожие обратили внимание на то, что птица все еще жива. Кто-то даже предпринял попытку спасти несчастную. По словам Рейчел Бир, неравнодушные американцы отвезли чайку в ветеринарную клинику, но было уже поздно — спасти ей жизнь не удалось.

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