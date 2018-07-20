ФСБ начала обыски: утекли данные о новых ракетах Путина

"Коммерсантъ" сообщает, что ФСБ проводит обыски у сотрудников Центрально-научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) и в Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК). По данным источника издания, операцию проводят по делу о госизмене.

Фото: Fotodom.ru

Разработчики подозреваются в передаче Штатам сведений о гиперзвуковых ракетах РФ, работа над которыми находится под грифом "секретно". Предполагается, что утечка произошла от источника в ЦНИИМАше. Здесь обыскивают кабинеты нескольких сотрудников, в ОРКК - офис Дмитрия Пайсона, директора исследовательско-аналитического центра, который имел близкие контакты с работниками института.

Пресс-служба "Роскосмоса " подтвердила эту информацию. Дмитрий Рогозин, гендиректор госкорпорации, дал указание службе безопасности содействовать следствию.

Несмотря на то, что ракеты создают в корпорации "Тактическое ракетное оружие", к которой "Роскомос" не имеет отношения, отмечается, что уровень кооперации между предприятиями высок. Сотрудники ЦНИИМаша знали о нюансах разработки ракет.

Пайсон также ранее работал в институте, кроме того, он был тесно связан с "Роскомосом". Источник издания сообщил, что якобы за несколько дней до назначения Рогозина на пост главы госкорпорации, Пайсону сказали о скором увольнении. После обысков должность он потеряет еще быстрее, утверждает собеседник газеты.

Ранее "Правда.Ру" писала, министерство обороны сделало официальное заявление о том, что испытания новых стратегических оборонных и наступательных комплексов и систем прошло успешно.

Речь идет про испытания ракетных комплексов "Кинжал", "Сармат" и "Авангард", морской системы "Посейдон", крылатой ракеты "Буревестник" и лазерного комплекса "Пересвет". Про каждый из этих видов вооружения не так много информации. Большей частью она по понятным причинам засекречена. Но ряд сведений все же доступны для широкой публики. Так, "Кинжал" - это гиперзвуковые ракеты, которые летают по не баллистическим траекториям, а потому недоступны для перехвата всеми ныне существующими системами противоракетной обороны.