Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

ФСБ начала обыски: утекли данные о новых ракетах Путина

Происшествия

"Коммерсантъ" сообщает, что ФСБ проводит обыски у сотрудников Центрально-научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) и в Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК). По данным источника издания, операцию проводят по делу о госизмене. 

ФСБ начала обыски: утекли данные о новых ракетах Путина. 389834.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Разработчики подозреваются в передаче Штатам сведений о гиперзвуковых ракетах РФ, работа над которыми находится под грифом "секретно". Предполагается, что утечка произошла от источника в ЦНИИМАше. Здесь обыскивают кабинеты нескольких сотрудников, в ОРКК - офис Дмитрия Пайсона, директора исследовательско-аналитического центра, который имел близкие контакты с работниками института. 

Пресс-служба "Роскосмоса " подтвердила эту информацию. Дмитрий Рогозин, гендиректор госкорпорации, дал указание службе безопасности содействовать следствию. 

Несмотря на то, что ракеты создают в корпорации "Тактическое ракетное оружие", к которой "Роскомос" не имеет отношения, отмечается, что уровень кооперации между предприятиями высок. Сотрудники ЦНИИМаша знали о нюансах разработки ракет. 

Пайсон также ранее работал в институте, кроме того, он был тесно связан с "Роскомосом". Источник издания сообщил, что якобы за несколько дней до назначения Рогозина на пост главы госкорпорации, Пайсону сказали о скором увольнении. После обысков должность он потеряет еще быстрее, утверждает собеседник газеты. 

Ранее "Правда.Ру" писала, министерство обороны сделало официальное заявление о том, что испытания новых стратегических оборонных и наступательных комплексов и систем прошло успешно.

Речь идет про испытания ракетных комплексов "Кинжал", "Сармат" и "Авангард", морской системы "Посейдон", крылатой ракеты "Буревестник" и лазерного комплекса "Пересвет". Про каждый из этих видов вооружения не так много информации. Большей частью она по понятным причинам засекречена. Но ряд сведений все же доступны для широкой публики. Так, "Кинжал" - это гиперзвуковые ракеты, которые летают по не баллистическим траекториям, а потому недоступны для перехвата всеми ныне существующими системами противоракетной обороны.

В Красноярске бизнесмен спрятал автобусы от налоговой и потерял все В Красноярске бизнесмен спрятал автобусы от налоговой и потерял все

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы США ОРКК Россия ЦНИИМаш госизмена Роскосмос Дмитрий Пайсон гиперзвуковые ракеты
Обсудить
Актуальная аналитика
Криптобиржи
FlipNpik — социальная бизнес-сеть на блокчейне
Формула небес
Как Раки делали ракеты и покоряли Эверест
Диалоги
”Трамп оказался слабаком перед Путиным”: почему саммит был провальным
Читательский топ
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Трамп рассказал о поразившей его силе Путина
Новости Все >
Испанский футбольный клуб подписал контракт с заключенным
Ученые узнали, что нужно съесть, чтобы похудеть
Российские ученые доказали - американцы были на Луне
Трамп опубликовал видео с "присягающей России" Клинтон
В Красноярске бизнесмен спрятал автобусы от налоговой и потерял все
Украинский адмирал предложил заминировать Азовское море
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Соцсети
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина

Реакцию первой леди США после рукопожатия с Путиным обсуждают в Сети.

Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Украина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Украина
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Балканы
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Украина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне

Подавляющее большинство жителей Украины считают ситуацию в стране критической и взрывоопасной.

Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Белоруссия
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Соцсети
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Политика
Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?
Общество
Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев

Несмотря на явно стебную подоплеку обращения, петицию подписали более шести тысяч человек

Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев
Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон
Власть
Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон
Политика
Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?
Происшествия
В РЖД возмущены: иностранные фанаты ЧМ-2018 разворовали поезда
Соломон Соловьев Как Раки делали ракеты и покоряли Эверест Соломон Соловьев Любовь Степушова Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина" Любовь Степушова Игорь Буккер Кто назвал британскую королеву "сосиской"? Игорь Буккер
Комментарии
Российские ученые доказали - американцы были на Луне
Браудер попросил не выдавать его России
СМИ Израиля рассказали об унижении туристов из бывшего СССР
Трамп рассказал, когда станет "злейшим врагом" Путина
Российские ученые доказали - американцы были на Луне
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон
Загадка всех времен: резные шарики неолита
Названо самое страшное для Запада российское оружие
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Госсекретарь США пообещал вмешательство России в выборы
СМИ Израиля рассказали об унижении туристов из бывшего СССР
В РЖД возмущены: иностранные фанаты ЧМ-2018 разворовали поезда
Бронзового призера Олимпиады в Сочи зарезали в Казахстане
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
В РЖД возмущены: иностранные фанаты ЧМ-2018 разворовали поезда
Бронзового призера Олимпиады в Сочи зарезали в Казахстане
В РЖД возмущены: иностранные фанаты ЧМ-2018 разворовали поезда
Браудер попросил не выдавать его России
Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон
В РЖД возмущены: иностранные фанаты ЧМ-2018 разворовали поезда
Балканы
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию

Москва активно пытается противостоять поглощению НАТО стран Балкан. Об этом свидетельствует противодействие подписанию договора о новом наименовании Македонии.

Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
"Белые каски" могут переехать в Солсбери
Мир
"Белые каски" могут переехать в Солсбери
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Балканы
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Украинцы массово покидают родину
Украина
Украинцы массово покидают родину
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
США и Канада
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
Турция двинется от США, но не к России
Ближний Восток
Турция двинется от США, но не к России
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
Мир
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Мир
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Евросоюз
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался