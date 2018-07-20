СМИ Израиля рассказали об унижении туристов из бывшего СССР

В конце марта нынешнего года 42-летняя москвичка Татьяна Макарова, школьная учительница, решила посетить на весенних каникулах Израиль. Женщина забронировала номер в одном из отелей Тель-Авива, купила билеты на самолет и, убедившись, что у нее есть все необходимые для посещения Израиля документы, принялась с нетерпением ждать поездки.

Фото: Pravda.Ru

Но на паспортном контроле в аэропорту города Бег-Гурион внезапно начались проблемы. Татьяну Макарову принялись расспрашивать о ее предыдущем визите в Израиль — несколько лет назад она провела в стране ровно один день, ожидая пересадки на самолет. Женщину отвели в комнату для допросов. Там сотрудники паспортного контроля принялись утверждать, что россиянка была в Израиле как минимум два раза, но это было не так — Татьяна Макарова была в стране лишь один раз.

О подробностях своего "разговора" в комнате для допросов женщина рассказала израильскому изданию "Гаарец" (Haaretz). Внезапно, утверждает Татьяна Макарова, девушка, что допрашивала ее, заявила, что туристка лжет и бросила в нее ее документы. Сотрудница паспортного контроля принялась кричать, что учительница из Москвы приехали в Израиль не для осмотра достопримечательностей, а для чего-то другого. В чем же именно она подозревала Макарову, к сожалению, остается тайной.

После этого ее и еще нескольких женщин из России посадили в автомобиль и доставили в так называемый "иммиграционный центр", который на самом деле представлял собой маленькую камеру с решетками на окнах. У задержанных забрали телефоны и личные вещи. Макарова утверждает, что провела там несколько суток до того, как ее освободили и депортировали обратно в Россию.

По словам пресс-секретаря Главного управления по вопросам миграции Израиля, Татьяна Макарова солгала о своей истинной причине появления на территории Изаиля. Именно поэтому во въезде ей было отказано.

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