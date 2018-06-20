Крыса сгрызла в банкомате миллион рупий и умерла

Удивительный случай произошел в Индии, в штате Ассам. Рабочие, вскрыв банкомат, обнаружили в нем испорченные купюры общим номиналом в более чем миллион индийских рупи. Это примерно что-то около 18 тысяч долларов. Еще практически столько же работникам удалось спасти.

Фото: R J News

Виновник произошедшего был обнаружен прямо на месте происшествия. Да и вряд ли в таком состоянии он мог уйти куда-то далеко. Среди целой груды испорченных купюр лежала мертвая крыса — поэтому в преступлении-то и обвинили грызуна. По-видимому, животное не только уничтожала банкноты, но и съела какую-то их часть, что и привело к ее смерти.

Сообщается, что животное, скорее всего, проникло в аппарат через отверстие для кабелей. Способность крыс находить путь даже через самые маленькие и узкие проходы известна всем. Известно также, что банкомат не работал около двух недель, пока его не вскрыли.

Фотографии пережеванных денег быстро приобрели популярность в сети Интернет. Пользователи шутят, что грызуны сотворили себе весьма неплохое и весьма недешевое жилище.