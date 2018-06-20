Воспитательница элитного детсада устроила детям ад пыток

В Барнауле разгорается скандал из-за жестокого обращения воспитательницы элитного детского сада с детьми.
Речь идет именно о жестоком обращении и и ненадлежащем выполнении обязанностей по их воспитанию, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
Как пояснила помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю Ольга Чеснокова, с февраля по май 2018 года в помещении одного из частных детских садов Барнаула сотрудница учреждения жестоко обращалась с детьми.
При этом садик был частным, оплата за месяц пребывания в нем составляла 19 000 рублей. Как рассказала мать одного из пострадавших детей Юлия, ее трехлетний сын в какой-то момент сильно похудел и замкнулся, в садик ходил неохотно.
В конечном итоге Юлия случайно стала свидетелем жестокого обращения с малышом. Она в тот же вечер потребовала показать видео с камер, которые установлены в детском саду. Администрация учреждения возражать не стала, но запись наполовину оказалась испорченной, пришлось ждать ее восстановления. Выяснилось, что грубое обращение с детьми для этого садика - норма.
По словам одной из матерей, "грубое обращение с детьми позволял себе не один воспитатель и, кроме того, в присутствии других преподавателей. Моего ребёнка практически каждый день таскали за руку как куклу, выбивали из-под него стул (ребёнок падал резко на попу и плакал), ударяли листками бумаги, ударяли рукой по попе и туловищу просто за то, что ребёнок не хотел идти рисовать... Мне очень больно все это переживать, я чувствую себя "плохой мамой", которая не смогла обезопасить своего ребёнка, не смогла его защитить..."
В Барнауле общественность разделилась на два лагеря. Многие упрекают мам за то, что они вынесли сор из избы, а садик является одним из лучших в городе. Звучат и обвинения мам в том, что он плохо воспитали своих детей. Хотя это никак не оправдывает жестокого обращения с ним.
Родители пострадавших детей написали заявления в ГУВД Алтайского края, Следственный комитет, обратились в Министерство образования и намерены добиться юридической оценки всего произошедшего в саду.
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