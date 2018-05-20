Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

ИГ заявило о причастности к теракту в православном храме Грозного

Происшествия

Организация "Исламское государство"* подтвердила причастность к обстрелу верующих в церкви во имя Архангела Михаила в Грозном. Информация об этом появилась у американской компании "Site intelligence group". Она следит за активностью террористов в интернете.

Ранее сообщалось, что 19 мая в грозненскую церковь попытались ворваться четыре боевика. Они выкрикивали "Аллах Акбар" и убили двух стражей порядка, что охраняли вход. В этот момент в церкви было не более 10 молящихся. Пострадал один — выходец из Узбекистана. Всех боевиков уничтожили во время спецоперации.

Как рассказал архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, мужчина искал в Грозном родственников. Церковь пообещала похоронить убиенного и помочь остальным жертвам.

Глава Совета муфтиев России Шейх Равиль Гайнутдин, сославшись на Коран, пообещал, что в будущей жизни боевиков ждет кара. Также он пожелал "терпения и мужества" близким погибших и здоровья пострадавшим.

* запрещенная на территории России террористическая организация

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы храм Россия теракт Грозный
Обсудить
Актуальная аналитика
Мир
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Личность в культуре
Синатра под колпаком ФБР
Формула небес
Астролог: рожденные 20.05 экпрессивны
Читательский топ
Как Украина опозорилась со взносом в Совет Европы
Ядерная зима мира: извержение Йеллоустонского супервулкана собираются спровоцировать
Снова скандал: Порошенко случайно унизил украинских детей
"Вам Гаагу или в пепел?": реакции на призыв из США разбомбить мост в Крым
Смоет все: СМИ узнали реальную мощность заряда "Посейдона"
Новости Все >
США не признали выборы в Венесуэле
ИГ заявило о причастности к теракту в православном храме Грозного
Глава мирового хоккея "совершенно не согласен" с жалобами сборной России
Сбербанк и ВТБ придут в Крым
Англия не удостоила визы одного из своих богатейших резидентов Романа Абрамовича?
Уголовным делом закончился поджог травы для жителя Челябинской области
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Как Украина опозорилась со взносом в Совет Европы

В России с иронией прокомментировали величину взноса Киева в бюджет Совета Европы

Как Украина опозорилась со взносом в Совет Европы
Ядерная зима мира: извержение Йеллоустонского супервулкана собираются спровоцировать
Происшествия
Ядерная зима мира: извержение Йеллоустонского супервулкана собираются спровоцировать
Мир
Снова скандал: Порошенко случайно унизил украинских детей
Мир
"Вам Гаагу или в пепел?": реакции на призыв из США разбомбить мост в Крым
Мир
Русским объяснили, почему американцы могут призывать к взрывам в России

Редакция американского издания The Washington Examiner объяснила, почему журналист Том Роган имел полное право призывать к взрыву Крымского моста.

Русским объяснили, почему американцы могут призывать к взрывам в России
Украина готовится начать войну перед ЧМ-2018?
Бывший СССР
Украина готовится начать войну перед ЧМ-2018?
Мир
"Вам Гаагу или в пепел?": реакции на призыв из США разбомбить мост в Крым
Бывший СССР
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Мир
В Госдуму внесли поправки о "бессрочном президенте"

Представители парламента Чечни внесли в Госдуму поправки к Конституции с предложением продлить полномочия президента России на три срока подряд.

В Госдуму внесли поправки о "бессрочном президенте"
Названы страны, вторжение в которые окончится катастрофой
Мир
Названы страны, вторжение в которые окончится катастрофой
Экономика
Россиян поставят на "умные" счетчики
Происшествия
Экс-замминистра культуры задержали за гигантские хищения
Игорь Буккер Синатра под колпаком ФБР Игорь Буккер Соломон Соловьев Астролог: рожденные 20.05 экпрессивны Соломон Соловьев Инна Шейхатович Соломенная шляпа для короля стендапа Инна Шейхатович
Комментарии
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Ядерная зима мира: извержение Йеллоустонского супервулкана собираются спровоцировать
В Германии обнаружили смену курса Путина
Франция готова к отношениям с Россией "без наивности"
Франция готова к отношениям с Россией "без наивности"
Франция готова к отношениям с Россией "без наивности"
Русским объяснили, почему американцы могут призывать к взрывам в России
Опубликован страшный список причин крушения Boeing-737 на Кубе
Англия не удостоила визы одного из своих богатейших резидентов Романа Абрамовича?
В США объяснили, как устаревший F-15 победит Су-57
Франция готова к отношениям с Россией "без наивности"
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Англия не удостоила визы одного из своих богатейших резидентов Романа Абрамовича?
Украина готовится начать войну перед ЧМ-2018?
Война отменяется: США и Китай помирились
Якутск: экологической катастрофы нет, но водой запаситесь
Трампа попросили расследовать применение химоружия Украиной
Худшие питомники растений определили в рунете
В США объяснили, как устаревший F-15 победит Су-57
В Германии обнаружили смену курса Путина
Мир
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал

О международной обстановке побеседовали в передаче "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и журналист, радиоведущий, блогер, писатель и общественный деятель Армен Гаспарян.

Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Как американские деньги попадают к террористам? Расследование
США и Канада
Как американские деньги попадают к террористам? Расследование
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Бывший СССР
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Почему Европа стесняется сделать "подарок Путину"
Евросоюз
Почему Европа стесняется сделать "подарок Путину"
Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?
Мир
Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
США и Канада
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Новости Грузии
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Краткая история пыток в США
США и Канада
Краткая история пыток в США
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался