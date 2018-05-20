ИГ заявило о причастности к теракту в православном храме Грозного

Организация "Исламское государство"* подтвердила причастность к обстрелу верующих в церкви во имя Архангела Михаила в Грозном. Информация об этом появилась у американской компании "Site intelligence group". Она следит за активностью террористов в интернете.
Ранее сообщалось, что 19 мая в грозненскую церковь попытались ворваться четыре боевика. Они выкрикивали "Аллах Акбар" и убили двух стражей порядка, что охраняли вход. В этот момент в церкви было не более 10 молящихся. Пострадал один — выходец из Узбекистана. Всех боевиков уничтожили во время спецоперации.
Как рассказал архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, мужчина искал в Грозном родственников. Церковь пообещала похоронить убиенного и помочь остальным жертвам.
Глава Совета муфтиев России Шейх Равиль Гайнутдин, сославшись на Коран, пообещал, что в будущей жизни боевиков ждет кара. Также он пожелал "терпения и мужества" близким погибших и здоровья пострадавшим.
* запрещенная на территории России террористическая организация
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