Уголовным делом закончился поджог травы для жителя Челябинской области

Тюремным сроком может обернуться для жителя Челябинской области поджог сухой травы, сообщает ГУМВД по региону.
Мужчина 48 лет хотел очистить поле для хозяйственных нужд. Однако огонь, который должен был очистить лишь небольшую территорию, переметнулся на лесное насаждение в четырех километрах от места поджога. Из-за неосторожности сельчанина бы поврежден лес около деревни Мансурово.
Полиция возбудила дело по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Максимальное наказание, которое она предусматривает, — лишение свободы до одного года. Пока подозреваемому разрешили остаться под подпиской о невыезде.
Отметим, что в Челябинской области с конца апреля запрещено разжигать костры и жечь прошлогоднюю траву.
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