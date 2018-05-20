Якутск: экологической катастрофы нет, но водой запаситесь

Жители Якутска могут остаться без воды. Краевое министерство ЖКХ и энергетики посоветовало гражданам сделать запасы. Причина в том, что в источник, откуда вода поступает в квартиры, попали нефтепродукты.

Сразу после инцидента специалисты взяли пробы из первого пояса водоохраной зоны, включающего пространство водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Результаты показали, что допустимый процент содержания нефтепродуктов не превышен. Кроме того, сотрудники лаборатории "Водоканала" продолжают каждый час делать забор и проверять показатели.

Известно, что мазут, а также подсланевые воды оказались в городском канале после того, как было распилено старое судно.