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Источник Правда.Ру

СК РФ: пожар в "Зимней вишне" унес жизни 64 человек

Происшествия

По данным Следственного комитета России, при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 60 человек.

СК РФ: пожар в "Зимней вишне" унес жизни 64 человек. 386139.jpeg

В сообщении ведомства говорится, что "при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 60 человек. Следователями получены заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в Кемерове. Все погибшие идентифицированы, выданы разрешения на захоронение 37 человек".

Отметим, что официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что определить окончательное число погибших позволили следствию результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях. Ранее сообщалось, что в пожаре погибли 64 человека. 

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в результате пожара в ТРК "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека. Жители Кемерова обвинили пожарных в гибели своих детей. В прокуратуру Кемерова поступили сообщения местных жителей о том, что во время пожара 25 марта пожарные и полицейские действовали непрофессионально.

По данным издания, "поступило три жалобы от граждан на сотрудников МЧС и сотрудников правоохранительных органов. По их мнению, из-за бездействия пожарных и полицейских погибли люди, не было необходимого оборудования и навыков".

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Темы зимняя вишня следственный комитет
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