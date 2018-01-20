"Цветная революция": в Киеве избили британца с лиловыми волосами

В украинской столице от кулаков нетолератно настроенных агрессивных местных жителей пострадал гость из Великобритании - молодой человек "хипстерского вида", с длинными волосами лиловых тонов и пирсингом на лице.

Фото: facebook.com/maria.makukha

По словам обнаружившей его после избиения и проводившей в больницу и затем в полицию киевлянки Марии Макухи, нападавшие приняли иностранца за представителя нетрадиционной сексуальной ориентации - сначала забрасывали его снежками, а затем накинулись и избили ногами. Ничего из личных вещей потерпевшего не пропало, нападение было совершено "просто для развлечения".

"По дороге с работы, в 14:10 наткнулась напротив Михайловского собора... под самой камерой наблюдения на молодого британского хипстера с чемоданчиком, который вытирал снегом с лица кровь, снег в радиусе метра был красный", - написала Мария в Facebook.

По ее словам, в полиции не проявили к пострадавшему британцу никакого сочувствия - не хотели принимать заявление, поскольку травмы при избиении молодой человек получил нетяжелые, а из личных вещей, имевшихся при нем, напавшие ничего не позаимствовали.

Макуха отметила, что вся эта ситуация идет вразрез с заявлениями украинских властей, которые проводят целенаправленную политику "евроинтеграции" и всячески подчеркивают принадлежность Украины к Европе. По ее словам, избитый иностранец решил не продолжать вояж и спешно отбыл на родину, после чего, по всей видимости, "больше не приедет". В комментариях под постом Марии в фейсбуке появилось немало агрессивных отзывов, авторы которых утверждали, что британец "сам нарвался" и "получил по заслугам".