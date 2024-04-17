В Воронеже упал украинский беспилотник, загорелось нежилое здание

В Воронеже был сбит украинский беспилотник

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Поздним вечером, в десятом часу в Воронеже сработала система ПВО и произошёл взрыв в промзоне после падения украинского беспилотника самолётного типа.

Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как сообщил губернатор области Александр Гусев, был сбит беспилотник ВСУ.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа".

Очевидцы стали снимать кадры взрыва и пожара. Однако в министерстве обороны и МВД предупреждают, что эти действия неуместны и противозаконны, ибо могут демаскировать размещение ПВО.