В Воронеже упал украинский беспилотник, загорелось нежилое здание

Поздним вечером, в десятом часу в Воронеже сработала система ПВО и произошёл взрыв в промзоне после падения украинского беспилотника самолётного типа.
Как сообщил губернатор области Александр Гусев, был сбит беспилотник ВСУ.
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа".
Очевидцы стали снимать кадры взрыва и пожара. Однако в министерстве обороны и МВД предупреждают, что эти действия неуместны и противозаконны, ибо могут демаскировать размещение ПВО.
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