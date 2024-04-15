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В Варшаве украинцы устроили драку в длинной очереди за паспортами

Два украинца подрались в очереди за паспортами в Варшаве

1:22
Происшествия

В Варшаве двое украинцев устроили драку в длинной очереди за загранпаспортами.

Два украинца подрались в очереди за паспортами в Варшаве
Фото: flickr.com by Dennis Jarvis from Halifax, Canada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Дело в том, что в Польше сотни человек хотят быстрее оформить документ, пока в силу не вступил новый закон о мобилизации.

Скорее всего, как пишет ТАСС, ссылаясь на издание "Страна", причиной конфликта между украинцами стало то, что один из них хотел пройти без очереди. Окружающих драка удивила, кто-то даже вызвал полицию.

В паспортный сервис в Варшаве очень тяжело попасть в связи с длинными очередями. Люди выстраиваются в очередь аж с ночи.

"В 01:00 уже было 150 человек записи. В 10:00 сервис начинает работать, а сотрудники заявляют, что живую очередь уже не берут, а берут только тех, кто записался онлайн. На тот момент в живой очереди стояли уже 300 человек", — цитирует издание одного из очевидцев.

По его словам, живую очередь в паспортном сервисе отменили совсем после драки.

Уточним, что новый закон о мобилизации, который Верховная рада приняла 11 апреля, предполагает, что без обновления военно-учетных документов военнообязанные мужчины не смогут получить услуги в консульствах страны за рубежом, в том числе оформить загранпаспорт.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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