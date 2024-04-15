Пилот "Аэрофлота" во время полета пролил чай на приборную панель, из-за чего сгорел блок TCAS

На самолёте "Аэрофлота" сгорел блок TCAS из-за пролитого пилотом чая

1:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ходе выполнения рейса SU1141 из Сочи в Москву на борту Airbus A320 (регистрационный номер RA-73769) компании "Аэрофлот" утром 12 апреля пилот случайно пролил чай на панель приборов, что привело к возгоранию блока TCAS (системы предупреждения о столкновении в воздухе).

Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

Инцидент произошел в момент начала снижения для посадки в аэропорту Шереметьево, когда самолет попал в условия умеренной болтанки. Второй пилот случайно пролил чай на пульт ATC/TCAS, что привело к выходу его из строя и возникновению запаха гари в кабине. Экипаж немедленно обратился к диспетчеру и сообщил о произошедшем инциденте, при этом отметив потерю информации о высоте полета, сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".

После этого пилоты запросили приоритетный заход на посадку, и в аэропорту Шереметьево был объявлен сигнал тревоги с синим кодом. Несмотря на возникшие трудности, экипаж сумел успешно выполнить заход на посадку и приземлиться в штатном режиме.

После приземления самолет был временно отстранен от полетов для проведения оценки технического состояния. После замены поврежденного пульта ATC/TCAS на борту самолета он был допущен к дальнейшей эксплуатации. После завершения необходимых процедур проверки безопасности и технического обслуживания, воздушное судно смогло возобновить свои полеты уже на следующий день после инцидента.