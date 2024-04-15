Жена Портнягина является подозреваемой в деле об отмывании средств

Следователь: Екатерина Портнягина подозревается в отмывании денежных средств

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Согласно информации от источника, следователь в Тверском суде Москвы сообщил, что супруга блогера Дмитрия Портнягина, Екатерина, подозревается в преступлении по отмыванию денежных средств во время рассмотрения прошения об изоляции блогера под домашний арест.

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

"Екатерина Портнягина имеет статус подозреваемой по делу", — сообщил следователь в суде.

Судья отклонил запрос следователя об исключении ее присутствия в зале и ограничении общения с Портнягиным, как фигурантами уголовного дела.

Портнягин — предприниматель, основавший международный закрытый бизнес-клуб Club 500, бизнес-тренер, блоггер и автор книг серии "Трансформатор". Согласно информации на сайте организации, Club 500 представляет собой премиальное деловое сообщество, служащее "экосистемой для бизнесменов" и объединяющее различные возможности, включая сетевое взаимодействие, обучение, ознакомление с корпоративными структурами, консультации ментора, инвестиционную деятельность и совместные путешествия.