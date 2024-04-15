Жена Портнягина является подозреваемой в деле об отмывании средств

Согласно информации от источника, следователь в Тверском суде Москвы сообщил, что супруга блогера Дмитрия Портнягина, Екатерина, подозревается в преступлении по отмыванию денежных средств во время рассмотрения прошения об изоляции блогера под домашний арест.
"Екатерина Портнягина имеет статус подозреваемой по делу", — сообщил следователь в суде.
Судья отклонил запрос следователя об исключении ее присутствия в зале и ограничении общения с Портнягиным, как фигурантами уголовного дела.
Портнягин — предприниматель, основавший международный закрытый бизнес-клуб Club 500, бизнес-тренер, блоггер и автор книг серии "Трансформатор". Согласно информации на сайте организации, Club 500 представляет собой премиальное деловое сообщество, служащее "экосистемой для бизнесменов" и объединяющее различные возможности, включая сетевое взаимодействие, обучение, ознакомление с корпоративными структурами, консультации ментора, инвестиционную деятельность и совместные путешествия.
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