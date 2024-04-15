Помогал "разводить" наивных пенсионеров: в Тюменской области суд вынес приговор местному жителю

В Тюменской области суд приговорил местного жителя к четырем годам колонии за пособничество мошенникам

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Тюменской области, действуя в качестве посредника, совершил серию преступлений, обманывая пенсионеров на сумму до двух миллионов рублей.

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Он использовал свои навыки и ресурсы для выполнения задач, полученных через Telegram-каналы, приняв на себя роль курьера за процент от похищенных средств.

Работая в сговоре с мошенниками, он участвовал в "разводе" пенсионеров по схеме "ваш родственник попал в ДТП". В результате этой деятельности он неправомерно заработал более 1.8 миллиона рублей, сообщает nashgorod.ru.

Впоследствии, признав свою вину и раскаявшись, он вернул часть похищенных средств. Однако суд признал его виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к возмещению оставшейся части украденных денег в размере 1.7 миллиона рублей.