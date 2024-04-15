В Севастополе была объявлена воздушная тревога
Губернатор Севастополя сообщил о воздушной тревоге в городе
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В Севастополе была объявлена воздушная тревога.
Фото: commons.wikimedia.org by Trydence is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев через свой Telegram-канал в 11:26.
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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру