В Севастополе была объявлена воздушная тревога

Губернатор Севастополя сообщил о воздушной тревоге в городе

0:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Фото: commons.wikimedia.org by Trydence is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев через свой Telegram-канал в 11:26.