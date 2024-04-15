Хотел пробраться на летное поле: сотрудники Пулково обнаружили застрявшего в колючей проволоке петербуржца

В Санкт-Петербурге местный житель застрял в колючей проволоке аэропорта Пулково

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге 36-летний местный житель Павел Т. был замечен сотрудниками аэропортовых служб Пулково застрявшим в колючей проволоке у летного поля.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В процессе патрулирования контролируемой зоны аэродрома утром, сотрудники обнаружили его попытку проникновения на территорию аэродрома, он пытался перелезть через забор в квадрате В20. На момент обнаружения Павел был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".

На место была вызвана скорая помощь для освобождения Павла из колючей проволоки. Серьезных физических травм он не получил, но столкнулся с юридическими последствиями своих действий. После спасения его доставили в отдел полиции для дальнейшего расследования инцидента.

Причины, побудившие Павла к попытке проникновения на авиагавань, в настоящее время выясняются полицией.