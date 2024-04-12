Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
WSJ: Вероятно, Россия возобновит работу ЗАЭС в декабре
Чемпион ОИ Легков поделился впечатлениями о комментировании гонок с Дмитрием Губерниевым
Пассажир и бортпроводник подрались во время полета из Сочи в Москву
Экс-советник НАТО: Запад не готов к боям с ВС РФ
Фёдор Бондарчук исполнит роль поющего Карабаса-Барабаса в "Буратино"
Врач Егорова: не рекомендуется умываться мылом из-за щёлочи в его составе
Экономичность и мощь: откройте для себя лучшие полноприводные кроссоверы рекомендованные экспертом
Нейробиологи обнаружили "вращение" воспоминаний
Военный комитет ОДКБ без Армении определился с развитием Коллективных авиационных сил
Medyatava: Кофейня Starbucks в турецкой провинции Кахраманмараш подверглась вооруженному нападению

В Турции прозвучала стрельба в кафе Starbucks

1:15
Происшествия

Нападение на кофейню Starbucks зафиксировано в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны, сообщает местное издание Medyatava.

В Турции прозвучала стрельба в кафе Starbucks
Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

СМИ передает, что на кофейню Starbucks в торговом центре Кахраманмараша было совершено вооруженное нападение. Атака с применением дробовика вызвала сильный страх и панику среди посетителей.

По имеющимся данным, в результате инцидента пострадал один человек.

Протесты против сетей McDonald's и Starbucks уже некоторое время имеют место в Турции, особенно после начала военного конфликта в секторе Газа. Активисты по всей стране призывают бойкотировать израильскую продукцию и компании, которые, по мнению турецкой стороны, поддерживают "оккупацию Газы". Однако эти акции пока не привели к закрытию каких-либо точек. Например, члены правящей Партии справедливости и развития устраивали акции в Starbucks, занимая столики на террасах кофеен на полчаса в знак протеста, а в октябре было разбито окно отделения McDonald's возле израильского консульства в Стамбуле.

Ранее турецкий сегмент социальных сетей был шокирован увольнением телеведущей из-за того, что она вышла в эфир со стаканчиком, украшенным логотипом Starbucks.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме

Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.

Силовая тренировка для тех, кому за 60
Эксперты выделили самые умные породы кошек
Не пытайтесь их перехитрить: названы самые умные породы кошек
Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас
Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет
Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Постройневшая оперная певица Анна Нетребко показала фото из Неаполя с подросшим сыном Тьяго
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Последние материалы
Квятковски: ВСУ идиотски использует западное оружие
Михаил Галустян предположил, что таких планет, как Земля, есть ещё парочка
МО: Батальон Судоплатова уничтожил три наблюдательных пункта ВСУ
Ученые: галлюцинации могут возникать и при отсутствии психических заболеваний
Эксперт Соскин: ПВО Украины неспособно защитить стратегические объекты
Обязательно ли завтракать перед утренней тренировкой?
МО: ВС РФ провели испытания ракеты с территории Капустин Яра
Россиянку поймали с "подарками" из Турции и возбудили уголовное дело
В Белгороде закрылись 2 старейших кинотеатра из-за падения выручки после обстрелов ВСУ
Посольство России смутило заявление Бориса Писториуса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников