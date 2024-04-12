Medyatava: Кофейня Starbucks в турецкой провинции Кахраманмараш подверглась вооруженному нападению

Нападение на кофейню Starbucks зафиксировано в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны, сообщает местное издание Medyatava.
СМИ передает, что на кофейню Starbucks в торговом центре Кахраманмараша было совершено вооруженное нападение. Атака с применением дробовика вызвала сильный страх и панику среди посетителей.
По имеющимся данным, в результате инцидента пострадал один человек.
Протесты против сетей McDonald's и Starbucks уже некоторое время имеют место в Турции, особенно после начала военного конфликта в секторе Газа. Активисты по всей стране призывают бойкотировать израильскую продукцию и компании, которые, по мнению турецкой стороны, поддерживают "оккупацию Газы". Однако эти акции пока не привели к закрытию каких-либо точек. Например, члены правящей Партии справедливости и развития устраивали акции в Starbucks, занимая столики на террасах кофеен на полчаса в знак протеста, а в октябре было разбито окно отделения McDonald's возле израильского консульства в Стамбуле.
Ранее турецкий сегмент социальных сетей был шокирован увольнением телеведущей из-за того, что она вышла в эфир со стаканчиком, украшенным логотипом Starbucks.
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