Medyatava: Кофейня Starbucks в турецкой провинции Кахраманмараш подверглась вооруженному нападению

В Турции прозвучала стрельба в кафе Starbucks

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Нападение на кофейню Starbucks зафиксировано в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны, сообщает местное издание Medyatava.

Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

СМИ передает, что на кофейню Starbucks в торговом центре Кахраманмараша было совершено вооруженное нападение. Атака с применением дробовика вызвала сильный страх и панику среди посетителей.

По имеющимся данным, в результате инцидента пострадал один человек.

Протесты против сетей McDonald's и Starbucks уже некоторое время имеют место в Турции, особенно после начала военного конфликта в секторе Газа. Активисты по всей стране призывают бойкотировать израильскую продукцию и компании, которые, по мнению турецкой стороны, поддерживают "оккупацию Газы". Однако эти акции пока не привели к закрытию каких-либо точек. Например, члены правящей Партии справедливости и развития устраивали акции в Starbucks, занимая столики на террасах кофеен на полчаса в знак протеста, а в октябре было разбито окно отделения McDonald's возле израильского консульства в Стамбуле.

Ранее турецкий сегмент социальных сетей был шокирован увольнением телеведущей из-за того, что она вышла в эфир со стаканчиком, украшенным логотипом Starbucks.