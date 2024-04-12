В Уфе полмесяца ищут пропавших подростков

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В рамках операции по поиску пропавших подростков у реки Белой в Уфе были подведены итоги 14-го дня. Сегодня, 12 апреля, было проведено обследование 44 км акватории и прибрежной зоны Белой. Во время этой операции спасатели находились на катере.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кроме того, половина квадратного километра акватории была просмотрена кинологическим расчетом АСС Госкомитета РБ по ЧС.

Напомним, что Павел Паличев, 13 лет, и Дамир Адигамов, 14 лет, исчезли 30 марта на берегу Белой рядом с лагерем "Чайка". По данному случаю было возбуждено уголовное дело. За полмесяца удалось обнаружить только резиновый сапог, который был найден во льду. Поисковые работы временно приостановлены из-за паводка, сообщает mkset.ru.