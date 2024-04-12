В Уфе полмесяца ищут пропавших подростков

В рамках операции по поиску пропавших подростков у реки Белой в Уфе были подведены итоги 14-го дня. Сегодня, 12 апреля, было проведено обследование 44 км акватории и прибрежной зоны Белой. Во время этой операции спасатели находились на катере.
Кроме того, половина квадратного километра акватории была просмотрена кинологическим расчетом АСС Госкомитета РБ по ЧС.
Напомним, что Павел Паличев, 13 лет, и Дамир Адигамов, 14 лет, исчезли 30 марта на берегу Белой рядом с лагерем "Чайка". По данному случаю было возбуждено уголовное дело. За полмесяца удалось обнаружить только резиновый сапог, который был найден во льду. Поисковые работы временно приостановлены из-за паводка, сообщает mkset.ru.
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