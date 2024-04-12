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В Башкирии нефтяники украли у своей организации 180 млн рублей

В Башкирии осудили мошенников за кражу 180 млн рублей у нефтедобывающей компании

2:16
Происшествия

В течение трех лет обвиняемые заключали множество мнимых соглашений. Верховный суд республики подтвердил обвинительный вердикт по отношению к двум бывшим работникам крупной нефтяной фирмы и владельцу коммерческих предприятий, причастных к масштабному хищению денег.

В Башкирии осудили мошенников за кражу 180 млн рублей у нефтедобывающей компании
Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain

С с начала 2016 по март 2019 года эти лица, будучи сотрудниками нефтедобывающих компаний, участвовали в преступном сговоре.

Преступники заключали вымышленные контракты с подконтрольными компаниями на выполнение инженерно-технологических работ. Эти фирмы, связанные с одним из осужденных, якобы предоставляли услуги по разработке проектов горных отводов, мониторингу состояния недр и сопровождению документации при эксплуатации участков недр. Но по данным расследования, фактической работы не выполнялось.

Используя свое должностное положение, обвиняемые переводили значительные суммы на счета подконтрольных фирм за предполагаемые услуги. Общая сумма незаконно перечисленных средств превысила 180 миллионов рублей.

Ленинский районный суд города Уфы признал всех троих виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием должностного положения). Они были приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 6 лет в колонии общего режима, штрафам в размере от 900 тысяч до 950 тысяч рублей и возмещению ущерба.

Несогласные с решением обвиняемые и их защитники обжаловали его в Верховном суде РБ. Однако прокурор представил убедительные доказательства вины осужденных. Рассмотрев апелляционные жалобы, Верховный суд принял сторону обвинения и оставил приговор без изменений. Жалобы защитников были отклонены, а решение суда вступило в законную силу.

Помимо тюремного заключения, осужденным запрещено занимать определенные должности в течение трех лет. Этот случай — яркий пример того, как коррупция и злоупотребление должностным положением подрывают экономику и доверие общества, сообщает mkset.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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