За хранение 26 тысяч пачек сигарет жителю Тюмени грозит тюрьма

Мужчина из Тюмени, родившийся в 1978 году, приобрел немаркированные сигареты на сумму более четырех миллионов рублей и продавал их жителям города. Он хранил коробки с нелегальными табачными изделиями на складе и осуществлял их продажу как в розницу, так и оптом.
Полицейские изъяли из оборота свыше 26 тысяч пачек немаркированных сигарет на общую сумму около 4 миллионов рублей, что является значительным объемом.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, за которое ему грозит до шести лет тюремного заключения, сообщает nashgorod.ru.
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