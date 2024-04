За хранение 26 тысяч пачек сигарет жителю Тюмени грозит тюрьма

Мужчина из Тюмени, родившийся в 1978 году, приобрел немаркированные сигареты на сумму более четырех миллионов рублей и продавал их жителям города. Он хранил коробки с нелегальными табачными изделиями на складе и осуществлял их продажу как в розницу, так и оптом.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication