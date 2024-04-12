Канал 112 приводит подробности взрыва в Москве

Причиной взрыва автомобиля в Москве могла стать подземная газовая труба

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Западном Дегунино, на Коровинском шоссе взорвался чёрный автомобиль Land Cruiser, водитель получил тяжёлое ранение и был в состоянии комы госпитализирован.

Фото: Wikipedia by Mr.choppers is licensed under CC BY-SA 3.0

Изначально основной была версия теракта. но позже добавилась версия подрыва газовой труды, которая находилась под автомобилем, под землёй и которая тоже пострадала при взрыве. Теперь экспертам предстоит установить, что взорвалось раньше: труба или автомобиль. возбуждено уголовное дело. Обстоятельства дела выясняются.

Впрочем, уже установлено, что хозяином автомобиля был бывший сотрудник СБУ, перешедший на сторону России, Василий Прозоров. Под такими людьми автомобили просто так не взрываются.