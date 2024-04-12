В Западном Дегунино, на Коровинском шоссе взорвался чёрный автомобиль Land Cruiser, водитель получил тяжёлое ранение и был в состоянии комы госпитализирован.
Изначально основной была версия теракта. но позже добавилась версия подрыва газовой труды, которая находилась под автомобилем, под землёй и которая тоже пострадала при взрыве. Теперь экспертам предстоит установить, что взорвалось раньше: труба или автомобиль. возбуждено уголовное дело. Обстоятельства дела выясняются.
Впрочем, уже установлено, что хозяином автомобиля был бывший сотрудник СБУ, перешедший на сторону России, Василий Прозоров. Под такими людьми автомобили просто так не взрываются.
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.