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В Москве взорвался автомобиль, водитель тяжело ранен

В Москве взорвался дорогой аавтомобиль

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Происшествия

В Москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, водитель получил тяжёлые ранения ног, и его в состоянии комы доставили в местную больницу. Обстоятельства ЧП устанавливает следствие.

В Москве взорвался дорогой аавтомобиль
Фото: Wikipedia by Mr.choppers is licensed under CC BY-SA 3.0

Автомобиль взорвался при запуске, так что вероятнее всего покушение террористического характера. Взрывы автомобилей являются типичным почерком террористов из ВСУ. Полиция изучает видеозаписи с места происшествия, выясняет личность пострадавшего и выявляет его возможные связи с силовыми ведомствами или криминальным миром. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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