В Москве взорвался автомобиль, водитель тяжело ранен

В Москве взорвался дорогой аавтомобиль

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, водитель получил тяжёлые ранения ног, и его в состоянии комы доставили в местную больницу. Обстоятельства ЧП устанавливает следствие.

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Автомобиль взорвался при запуске, так что вероятнее всего покушение террористического характера. Взрывы автомобилей являются типичным почерком террористов из ВСУ. Полиция изучает видеозаписи с места происшествия, выясняет личность пострадавшего и выявляет его возможные связи с силовыми ведомствами или криминальным миром.