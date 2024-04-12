В Москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, водитель получил тяжёлые ранения ног, и его в состоянии комы доставили в местную больницу. Обстоятельства ЧП устанавливает следствие.
Автомобиль взорвался при запуске, так что вероятнее всего покушение террористического характера. Взрывы автомобилей являются типичным почерком террористов из ВСУ. Полиция изучает видеозаписи с места происшествия, выясняет личность пострадавшего и выявляет его возможные связи с силовыми ведомствами или криминальным миром.
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.