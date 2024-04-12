Вертолет Robinson R-44 при взлете в Забайкалье повредил корпус и хвост

Вертолет Robinson R-44 при взлете у города Могоча в Забайкалье попал в аврию — повредил корпус и хвост.
Следователи после этого возбудили уголовное дело.
"Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК РФ по факту авиационного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта" — рассказали в пресс-службе Восточного МСУТ СК РФ.
По предварительным данным, происшествие произошло в 3,5 километрах от города. Вертолет при взлете задел хвостовым винтом поверхность земли и получил повреждения корпуса и хвостовой балки.
Как сообщили РИА Новости, пострадавших нет.
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