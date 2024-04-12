Вертолет Robinson R-44 при взлете в Забайкалье повредил корпус и хвост

Вертолет Robinson R-44 попал в аварию при взлете в Забайкалье

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вертолет Robinson R-44 при взлете у города Могоча в Забайкалье попал в аврию — повредил корпус и хвост.

Фото: flickr.com by Ian Kirk from Broadstone, Dorset, UK is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Следователи после этого возбудили уголовное дело.

"Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК РФ по факту авиационного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта" — рассказали в пресс-службе Восточного МСУТ СК РФ.

По предварительным данным, происшествие произошло в 3,5 километрах от города. Вертолет при взлете задел хвостовым винтом поверхность земли и получил повреждения корпуса и хвостовой балки.

Как сообщили РИА Новости, пострадавших нет.