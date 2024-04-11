Люди провалились под лед озера в Карелии

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В среду, 10 апреля, произошло серьезное происшествие в акватории Онежского озера, неподалеку от острова Суйсарь в Прионежском районе Карелии. Люди провалились под лед озера. Точное число пострадавших не было озвучено.

Фото: Wikipedia by Сергей Пестерев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

На месте происшествия оперативно приняли меры спасения спасательные службы из Петрозаводска. Пострадавшие смогли самостоятельно выбраться на поверхность льда до прибытия специалистов.

Спасатели без задержек доставили людей до безопасного берега, сообщает karelinform.ru.