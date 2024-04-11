Люди провалились под лед озера в Карелии

В среду, 10 апреля, произошло серьезное происшествие в акватории Онежского озера, неподалеку от острова Суйсарь в Прионежском районе Карелии. Люди провалились под лед озера. Точное число пострадавших не было озвучено.
На месте происшествия оперативно приняли меры спасения спасательные службы из Петрозаводска. Пострадавшие смогли самостоятельно выбраться на поверхность льда до прибытия специалистов.
Спасатели без задержек доставили людей до безопасного берега, сообщает karelinform.ru.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.