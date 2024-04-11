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Люди провалились под лед озера в Карелии

0:34
Происшествия

В среду, 10 апреля, произошло серьезное происшествие в акватории Онежского озера, неподалеку от острова Суйсарь в Прионежском районе Карелии. Люди провалились под лед озера. Точное число пострадавших не было озвучено.

Люди провалились под лед озера в Карелии
Фото: Wikipedia by Сергей Пестерев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

На месте происшествия оперативно приняли меры спасения спасательные службы из Петрозаводска. Пострадавшие смогли самостоятельно выбраться на поверхность льда до прибытия специалистов.

Спасатели без задержек доставили людей до безопасного берега, сообщает karelinform.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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