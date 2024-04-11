В Казани с начала текущего года получено 1 007 сообщений с угрозами совершения терактов

С начала текущего года в городе Казани поступило более тысячи сообщений с угрозами терактов, как сообщает глава Управления Министерства Внутренних Дел (УМВД) Надир Закиров.
Правоохранительные органы оперативно реагируют на такие угрозы, что было подтверждено в ходе онлайн-трансляции заседания городской антитеррористической комиссии.
В течение 12 месяцев предыдущего года было зафиксировано почти три тысячи случаев угроз террористической деятельности, что привело к возбуждению 158 уголовных дел.
Сотрудники правоохранительных органов активно проводят досмотры транспортных средств, и уже имеются результаты. Например, в начале марта на трассе М-7 был остановлен пенсионер, в автомобиле которого обнаружены взрывчатые вещества.
По предположениям, они планировали использовать их для атаки на мост на Дальнем Востоке, сообщает inkazan.ru.
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