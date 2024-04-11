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Коуч и блогер Аяз Шабутдинов обвиняется в 73 эпизодах мошенничества официально

Блогера Аяза Шабутдинова официально обвиняют уже в 73 эпизодах мошенничества

Происшествия

Стало известно, что число эпизодов мошенничества, в которых обвиняют блогера Аяза Шабутдинова, увеличилось. Об этом пишит РИА Новости, ссылаясь на его адвоката.

Блогера Аяза Шабутдинова официально обвиняют уже в 73 эпизодах мошенничества
Фото: Инстаграм Аяза Шабутдинова

В настоящее время бизнес-коуча и блогера обвиняют в 73 мошеннических эпизодах. Ранее их число было на 23 меньше. 

Напомним, что Аяз Шабутдинов создал образовательный центр. Блогера посадили за решетку в начале ноября 2023 года, сейчас он в СИЗО.

По версии следователей, обвиняемый обманом убеждал людей в перспективности своих учебных программ и обещал им наладить бизнес так, чтобы он приносил хорошую прибыль. В марте 2024 года было 50 официальных пострадавших от рук мошенника.  

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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