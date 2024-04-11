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В Тверской области задержали байкера, подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье

Байкера, подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье, поймали в Тверской области

1:00
Происшествия

В Тверской области задержали 34-летнего байкера Василия Бурякова, которого подозревают в расстреле сотрудников полиции в Подмосковье.

Байкера, подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье, поймали в Тверской области
Фото: flickr.com by dnak is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Предполагаемому преступнику удалось скрываться почти четверо суток, однако оперативники вышли на его след. Его удалось догнать в городе Белый Тверской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", — пишет Телеграм-канал "112".

Напомним, что убийство полицейских произошло 7 апреля в СНТ "Озон", близ деревни Якимово. Оперуполномоченный отдела "Щелково", лейтенант Григорий Серов и участковый Сергей Ефименко были в засаде у тайника с мефедроном, ждали того, кто придет за наркотиками. Пришел как раз Василий Буряков. Байкер начал но ним стрелять, одеты полицейские были как гражданские.

Ефименко на месте скончался. Серова госпитализировали с тяжелым ранением в голову.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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