В Тверской области задержали байкера, подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье

В Тверской области задержали 34-летнего байкера Василия Бурякова, которого подозревают в расстреле сотрудников полиции в Подмосковье.
Предполагаемому преступнику удалось скрываться почти четверо суток, однако оперативники вышли на его след. Его удалось догнать в городе Белый Тверской области.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", — пишет Телеграм-канал "112".
Напомним, что убийство полицейских произошло 7 апреля в СНТ "Озон", близ деревни Якимово. Оперуполномоченный отдела "Щелково", лейтенант Григорий Серов и участковый Сергей Ефименко были в засаде у тайника с мефедроном, ждали того, кто придет за наркотиками. Пришел как раз Василий Буряков. Байкер начал но ним стрелять, одеты полицейские были как гражданские.
Ефименко на месте скончался. Серова госпитализировали с тяжелым ранением в голову.
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