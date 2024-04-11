Беспилоники Украины вновь атаковали российские регионы

Беспилотники ВСУ достигли Мордовии

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ночь 11 апреля российские регионы по сведениям министерства обороны атаковали 12 беспилотников с Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Три беспилотника были сбиты над Курской областью, три — над Тамбовской, два — над Белгородской, по одному — над Липецкой и Брянской областями, а два беспилотника достигли Мордовии. Беспилотники впервые достигли Мордовии, ранее они так далеко не прилетали. По-видимому, Украина и её западные союзники работают над увеличением дальности полётов беспилотников, теперь они достигают уже регионов Поволжья.

Несколько дней назад канцлер ФРГ Олаф Шольц прямо заявил о том, что украинские беспилотники дальнего радиуса действия должны стать альтернативой немецким ракетам Taurus.

Однако будем надеяться, что российская армия не позволит реализовать эти прожекты. При сравнительно низкой боевой нагрузке беспилотники не могут нанести ощутимого урона промышленности и военным объектам, и их запуск объясняется скорее необходимостью для киевского режима имитировать военную активность.