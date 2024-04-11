Позвонила в полицию и сдала сообщника: в Иркутской области мошенница подставила своего "товарища"

В Иркутской области мошенница выдала полиции своего сообщника

1:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В рамках оперативных мероприятий полиции Ангарска был разоблачен случай мошенничества, благодаря участию женщины, которая предоставила ценную информацию о своем сообщнике по преступлению.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно сообщению пресс-службы МВД по Иркутской области, указанная женщина обратилась на номер телефона доверия и предоставила данные о преступнике, включая его местонахождение, паспортные данные и описание внешности, а также информацию о его жертве.

После получения данной информации полицейские оперативно приступили к действиям. В ходе контрольного звонка мошеннице оператор пытался уточнить ее личные данные и спросил, как она узнает о задержании сообщника, так как уведомления обычно отправляются по почте.

"Мы его подставили", — ответила мошенница.

После этого полицейские получили сообщение от ангарчанки, которая рассказала о звонке, полученном от женщины, представившейся медсестрой. Она утверждала, что родственница ангарчанки участвовала в дорожной аварии и требует срочного перевода денег "следователю", чтобы избежать уголовной ответственности, сообщают argumenti.ru.

Сотрудники правоохранительных органов немедленно отправились в торговый центр, указанный мошенницей, и задержали молодого человека, который оказался курьером. В отношении него было заведено уголовное дело.