В Филадельфии на празднике Ураза-Байрам произошла стрельба, есть пострадавшие

Во время празднования мусульманского праздника Ураза-Байрам в Филадельфии, в Пенсильвании произошла стрельба.
Есть пострадавшие, на место прибыли наряды полиции, есть задержанные. В последнее время межконфессиональные отношения в США существенно обострились по причине протестов мусульман против политики правительства по поддержке Израиля. Также в США сильны позиции радикальных антиисламских группировок. Кто стал инициатором стрельбы на этот раз полиции ещё только предстоит разобраться.
В любом случае, рост конфликтности в американском обществе налицо.
Андрей Ургант очень просил за своего сына.