В Филадельфии на празднике Ураза-Байрам произошла стрельба, есть пострадавшие

На мусульманском празднике в США устроили стрельбу

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Во время празднования мусульманского праздника Ураза-Байрам в Филадельфии, в Пенсильвании произошла стрельба.

Фото: flickr.com by Алекс Смит is licensed under Creative CommonsCC0 1.0 Universal Public Domain

Есть пострадавшие, на место прибыли наряды полиции, есть задержанные. В последнее время межконфессиональные отношения в США существенно обострились по причине протестов мусульман против политики правительства по поддержке Израиля. Также в США сильны позиции радикальных антиисламских группировок. Кто стал инициатором стрельбы на этот раз полиции ещё только предстоит разобраться.

В любом случае, рост конфликтности в американском обществе налицо.