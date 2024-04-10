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В Филадельфии на празднике Ураза-Байрам произошла стрельба, есть пострадавшие

На мусульманском празднике в США устроили стрельбу

0:37
Происшествия

Во время празднования мусульманского праздника Ураза-Байрам в Филадельфии, в Пенсильвании произошла стрельба.

На мусульманском празднике в США устроили стрельбу
Фото: flickr.com by Алекс Смит is licensed under Creative CommonsCC0 1.0 Universal Public Domain

Есть пострадавшие, на место прибыли наряды полиции, есть задержанные. В последнее время межконфессиональные отношения в США существенно обострились по причине протестов мусульман против политики правительства по поддержке Израиля. Также в США сильны позиции радикальных антиисламских группировок. Кто стал инициатором стрельбы на этот раз полиции ещё только предстоит разобраться. 

В любом случае, рост конфликтности в американском обществе налицо. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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