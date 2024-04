Нашёл куст конопли и решил организовать бизнес: в Ялте вынесли приговор предприимчивому мужчине

Местный житель города Ялты случайно обнаружил в дикой местности куст конопли и решил воспользоваться этим для изготовления наркотического вещества.

Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication