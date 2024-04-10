Нашёл куст конопли и решил организовать бизнес: в Ялте вынесли приговор предприимчивому мужчине

В Ялте мужчину приговорили к 6 годам колонии строго режима за изготовление наркотиков

Местный житель города Ялты случайно обнаружил в дикой местности куст конопли и решил воспользоваться этим для изготовления наркотического вещества.

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Он оборвал части растения, высушил их и затем изготовил наркотик. После этого он расфасовал полученный наркотик в 13 свертков, готовясь к его последующей продаже.

Полиция получила информацию о деятельности наркодилера и пришла по его адресу. В результате операции полицейские задержали нарушителя и конфисковали наркотическое вещество, сообщает argumenti.ru.

Прокуратура провела расследование и установила, что местный житель действительно имел намерение сбыть наркотик.

После судебного процесса нарушителя приговорили к шести годам тюремного заключения в колонии строго режима.