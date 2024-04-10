Нашёл куст конопли и решил организовать бизнес: в Ялте вынесли приговор предприимчивому мужчине

Местный житель города Ялты случайно обнаружил в дикой местности куст конопли и решил воспользоваться этим для изготовления наркотического вещества.
Он оборвал части растения, высушил их и затем изготовил наркотик. После этого он расфасовал полученный наркотик в 13 свертков, готовясь к его последующей продаже.
Полиция получила информацию о деятельности наркодилера и пришла по его адресу. В результате операции полицейские задержали нарушителя и конфисковали наркотическое вещество, сообщает argumenti.ru.
Прокуратура провела расследование и установила, что местный житель действительно имел намерение сбыть наркотик.
После судебного процесса нарушителя приговорили к шести годам тюремного заключения в колонии строго режима.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.