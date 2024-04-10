Две сочинки заработали 200 млн рублей "ни на чём" — об их опыте рассказало городское УВД

1:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Расследование уголовного дела, проведенное Следственной частью Управления внутренних дел по городу Сочи, завершено. Дело было возбуждено в отношении двух жительниц города, возрастом 52 и 58 лет, по подозрению в совершении преступлений согласно части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество), сообщает EADaily.

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По данным следствия, обвиняемые распространили среди своих знакомых информацию о своих якобы имеющихся связях, которые предположительно могли помочь в приобретении автомобилей и земельных участков на аукционах в городе Сочи.

Получив денежные средства от потерпевших для покупки имущества, обвиняемые не выполнили своих обязательств и потратили деньги по своему усмотрению. В результате этого 28 граждан были обмануты, а ущерб составил более 200 миллионов рублей.

В качестве меры по возмещению причиненного ущерба потерпевшим судом, по ходатайству следователя, был наложен арест на имущество обвиняемых.

Во время предварительного следствия обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.