Шокирующее разоблачение: начальник аэропорта задержан за миллионные взятки! Что скрывается за кулисами?

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности и Следственного комитета начали расследование уголовного дела в отношении начальника службы строительства и эксплуатации ОАО "Омский аэропорт".
Ему инкриминируется получение взятки от представителя бизнес-структуры. По предварительным данным, фигурант обеспечил победу индивидуальному предпринимателю в конкурсе на обслуживание помещений аэропорта.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий начальник был задержан при получении взятки. При личном досмотре у него было обнаружено 300 тысяч рублей, переданные предпринимателем.
Кроме того, установлено, что фигурант получал взятки и от директора другой организации за оказание содействия в проведении рабочих процессов, сообщает пресс-служба УФСБ России по Омской области.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Проводятся проверочные мероприятия по проведенным закупкам ОАО "Омский аэропорт".
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.