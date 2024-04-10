Шокирующее разоблачение: начальник аэропорта задержан за миллионные взятки! Что скрывается за кулисами?

Расследуется уголовное дело в отношении начальника службы строительства и эксплуатации ОАО "Омский аэропорт" за получение взяток

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор Криминал

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности и Следственного комитета начали расследование уголовного дела в отношении начальника службы строительства и эксплуатации ОАО "Омский аэропорт".

Фото: пресс-служба УФСБ по Омской области

Ему инкриминируется получение взятки от представителя бизнес-структуры. По предварительным данным, фигурант обеспечил победу индивидуальному предпринимателю в конкурсе на обслуживание помещений аэропорта.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий начальник был задержан при получении взятки. При личном досмотре у него было обнаружено 300 тысяч рублей, переданные предпринимателем.

Кроме того, установлено, что фигурант получал взятки и от директора другой организации за оказание содействия в проведении рабочих процессов, сообщает пресс-служба УФСБ России по Омской области.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Проводятся проверочные мероприятия по проведенным закупкам ОАО "Омский аэропорт".