Над Чёрным морем потерпел крушение российский вертолёт Ми-24

Вертолёт Ми-24 упал в Чёрное море

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Недалеко от Крыма разбился вертолет Ми-24 российской армии.

Фото: CM file by FOX 52 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Связь с вертолётом пропала 10 апреля около 6:00 по московскому времени во время выполнения планового полета над Черным морем. Причиной падения вертолёта признана техническая неисправность и отказ техники.

Вертолёт Ми-24 является одним из самых распространённых в российской авиации.

Ми-24 — это советский ударный вертолёт, разработанный Михаилом Милем. Он был принят на вооружение в 1971 году. Его скорость составляет до 320 км/ч. На вооружении могут стоять различные образцы пулемётных и артиллерийских систем в зависимости от модификации и комплектации.