Над Чёрным морем потерпел крушение российский вертолёт Ми-24

Недалеко от Крыма разбился вертолет Ми-24 российской армии.
Связь с вертолётом пропала 10 апреля около 6:00 по московскому времени во время выполнения планового полета над Черным морем. Причиной падения вертолёта признана техническая неисправность и отказ техники.
Вертолёт Ми-24 является одним из самых распространённых в российской авиации.
Ми-24 — это советский ударный вертолёт, разработанный Михаилом Милем. Он был принят на вооружение в 1971 году. Его скорость составляет до 320 км/ч. На вооружении могут стоять различные образцы пулемётных и артиллерийских систем в зависимости от модификации и комплектации.
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