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МВД объявило в розыск Михаила Зыгаря*

Общественный деятель Михаил Зыгарь* объявлен в розыск

1:17
Происшествия

В МВД составили ориентировку на задержание иноагента Михаила Зыгаря - общественного деятеля, журналиста и блогера либерального направления, подозреваемого в совершении преступлений политической направленности.

Общественный деятель Михаил Зыгарь* объявлен в розыск
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров is licensed under public domain

Михаил Викторович Зыгарь* (род. 31 октября 1981, Москва) — российский журналист, публицист и писатель. Окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Он работал в издательском доме "Коммерсантъ", газете "Известия", журнале "GQ". Является автором книги "Все в голом теле" (2000), "Война и миф" (2002) и "Империя должна умереть" (2007). С 2016 года ведет авторскую программу "История российского интернета" на радиостанции "Эхо Москвы".

Наибольшую известность Зыгарю* принёс телеграмм-канал "Незыгарь"*, к которому формально он и не имел отношения, но являлся куратором всей поступающей информации с канала в 2010-ые годы.

В 2022 году выступил с резким осуждением СВО и поддержал украинскую версию событий в Буче, где намеренно были положены трупы людей, представленных антироссийской пропагандой в качестве жертв расстрелов. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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