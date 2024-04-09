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Александр Куренков рассказал о причинах масштабного паводка на Южном Урале

Глава МЧС полагает, что паводок в России вызван естественными причинами

1:11
Происшествия » Глобальные

Глава МЧС Александр Куренков считает, что масштабное половодье в южноуральских регионах было вызвано естественными причинами.

Глава МЧС полагает, что паводок в России вызван естественными причинами
Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Грызлов is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Основными причинами масштабного половодья в РФ стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки".

В экспертном сообществе не наблюдается разногласий касательно причин масштабного наводнения. Подъём воды в реках Южного урала, в том числе и в реке Урал начался во второй половине марта. В начале апреля ситуация приобрела масштаб бедствия федерального уровня. Уровень воды в реках поднялся более, чем на 900 см. 

В итоге существовавшие дамбы не выдержали напора, произошли прорывы, были затоплены значительные территории. В зоне подтопления оказалось более 10000 жилых домов, практически весь город Орск.

Однако грамотные и своевременные меры по эвакуации населения и купированию угрозы жизни людей позволили избежать жертв среди населения регионов Южного Урала. Сейчас в Орске уровень воды пошёл на спад, но окончание половодья в российских регионах ещё следует ждать в течение нескольких недель.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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