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Людям, пострадавшим от наводнения в Оренбургской области, будут предоставлены отсрочки по кредитам

Властные структуры объявили о предоставлении кредитных каникулах для жертв наводнения в Оренбургской области

1:04
Происшествия

Органы власти в Telegram-каналах сообщили о возможности использования кредитных каникул для жителей Орска и Оренбурга, пострадавших от паводка.

Властные структуры объявили о предоставлении кредитных каникулах для жертв наводнения в Оренбургской области
Фото: pixabay.com by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0

"Пострадавшие от паводка могут воспользоваться кредитными каникулами. По закону оформить отсрочку по кредитным платежам могут заемщики, пострадавшие от чрезвычайной ситуации федерального, регионального или муниципального характера, в том числе паводка. Чтобы оформить каникулы, необходимо подтвердить право на льготу", — сообщили в мэрии.

Банки могут рассматривать такие запросы, основываясь на имеющихся у заявителя документах, даже без необходимости предоставления полного комплекта, который может быть представлен позже. В случае превышения задолженности установленных лимитов, Банк России рекомендует кредиторам пересмотреть условия контрактов для пострадавших, включая возможность прощения долга в особых ситуациях, и временно отказаться от принудительного изъятия залогового имущества, сообщают городские власти.

В Оренбургской области установлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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