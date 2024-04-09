Людям, пострадавшим от наводнения в Оренбургской области, будут предоставлены отсрочки по кредитам

Властные структуры объявили о предоставлении кредитных каникулах для жертв наводнения в Оренбургской области

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Органы власти в Telegram-каналах сообщили о возможности использования кредитных каникул для жителей Орска и Оренбурга, пострадавших от паводка.

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"Пострадавшие от паводка могут воспользоваться кредитными каникулами. По закону оформить отсрочку по кредитным платежам могут заемщики, пострадавшие от чрезвычайной ситуации федерального, регионального или муниципального характера, в том числе паводка. Чтобы оформить каникулы, необходимо подтвердить право на льготу", — сообщили в мэрии.

Банки могут рассматривать такие запросы, основываясь на имеющихся у заявителя документах, даже без необходимости предоставления полного комплекта, который может быть представлен позже. В случае превышения задолженности установленных лимитов, Банк России рекомендует кредиторам пересмотреть условия контрактов для пострадавших, включая возможность прощения долга в особых ситуациях, и временно отказаться от принудительного изъятия залогового имущества, сообщают городские власти.

В Оренбургской области установлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.