Людям, пострадавшим от наводнения в Оренбургской области, будут предоставлены отсрочки по кредитам

Органы власти в Telegram-каналах сообщили о возможности использования кредитных каникул для жителей Орска и Оренбурга, пострадавших от паводка.
"Пострадавшие от паводка могут воспользоваться кредитными каникулами. По закону оформить отсрочку по кредитным платежам могут заемщики, пострадавшие от чрезвычайной ситуации федерального, регионального или муниципального характера, в том числе паводка. Чтобы оформить каникулы, необходимо подтвердить право на льготу", — сообщили в мэрии.
Банки могут рассматривать такие запросы, основываясь на имеющихся у заявителя документах, даже без необходимости предоставления полного комплекта, который может быть представлен позже. В случае превышения задолженности установленных лимитов, Банк России рекомендует кредиторам пересмотреть условия контрактов для пострадавших, включая возможность прощения долга в особых ситуациях, и временно отказаться от принудительного изъятия залогового имущества, сообщают городские власти.
В Оренбургской области установлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
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