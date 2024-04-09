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Монеты Старинные монеты оказались сувениром: пожилого белгородца обманул 18-летний москвич

Москвич обманул белгородца на 700 тысяч рублей, продав ему "старинные монеты"

1:31
Происшествия

Житель Губкина встретил на улице молодого парня, который предложил ему купить антикварные монеты. Пенсионер согласился на сделку и передал незнакомцу более 700 тысяч рублей. Впоследствии стало известно, что пожилой мужчина стал жертвой мошенника, что сообщили в региональном Управлении Министерства внутренних дел.

Москвич обманул белгородца на 700 тысяч рублей, продав ему "старинные монеты"
Фото: Openverse by Helen in Wales is licensed under CC BY-SA 2.0

18-летний житель Московской области временно находился в Губкине по работе. Он подошёл к пенсионеру на улице и предложил ему купить старинные монеты, которые, как утверждал парень, были найдены им во время ремонта дома.

Молодой человек утверждал, что ему срочно нужны деньги для возвращения домой, и он не смог продать монеты на рынке. Пожилой мужчина с желанием помочь принял предложение незнакомца и, пригласив его к себе домой, отдал ему наличные в размере 200 тысяч рублей.

После этого парень убедил пенсионера приобрести оставшиеся монеты за ещё 550 тысяч рублей, которые мужчина взял из банка.

Позднее выяснилось, что купленные монеты оказались поддельными, и пожилой житель Губкина стал жертвой мошенничества. Он узнал об этом от своего сына.

Молодого человека задержали, и он вернул все похищенные деньги. Против него возбудили уголовное дело по статье 159 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации о мошенничестве в крупном размере. Ему была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает bel.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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