Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о спонсировании терроризма в отношении политиков Запада

Обвинения западных политиков в спонсировании терроризма приобретают правовую основу

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что по результатам обращения инициативной группы из числа депутатов Госдумы и общественных деятелей принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении политиков Запада по статье о спонсировании терроризма.

"Следствием во взаимодействии с иными спецслужбами и финансовой разведкой проверяются источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада."

Инициативная группа депутатов Госдумы обратилась в СК с запросом после теракта в "Крокусе" с целью установления конкретных донаторов террористов и заказчиков их преступления. Состав преступления налицо, однако пока конкретные подозреваемые вместе с тем. Из конкретных данных известно только, что к спонсированию терактов, совершаемых СБУ и ГУР причастна организация "Burisma".

Выявление конкретных лиц в руководстве Украины и стран Запада, которые, как минимум, знали о проведении теракта, а, возможно, финансировали и планировали его, может иметь далеко идущие политические и международно-правовые последствия.