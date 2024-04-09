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Участник проекта "Голос" Евгений Кунгуров погиб в Москве

Мертвого участника проекта "Голос" Евгения Кунгурова нашли в столице

0:49
Происшествия

Мертвого 40-летнего артиста, оперного певца, участнико шоу "Голос" Евгения Кунгурова ночью 8 апреля нашли в Москве.

Мертвого участника проекта "Голос" Евгения Кунгурова нашли в столице
Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Его тело обнаружили под окнами его дома в Центральном округе столицы на Зоологической улице.

Известно, что перед смертью певец написал своей жене СМС, где грозился покончить жизнь самоубийством. Супруга тут же позвонила в службу спасения, однако было уже поздно.

"Известия" пишут, что по некоторым данным, у вокалиста имелась алкогольная зависимость. Кроме того, Кунгуров посещал психиатра в частной клинике, а на учете не состоял.

Напомним, что популярность к артисту пришла в 2012 году после выхода в финал телешоу "Голос". Он уступил победу Дине Гариповой, сам же занял второе место.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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