Участник проекта "Голос" Евгений Кунгуров погиб в Москве

Мертвого 40-летнего артиста, оперного певца, участнико шоу "Голос" Евгения Кунгурова ночью 8 апреля нашли в Москве.
Его тело обнаружили под окнами его дома в Центральном округе столицы на Зоологической улице.
Известно, что перед смертью певец написал своей жене СМС, где грозился покончить жизнь самоубийством. Супруга тут же позвонила в службу спасения, однако было уже поздно.
"Известия" пишут, что по некоторым данным, у вокалиста имелась алкогольная зависимость. Кроме того, Кунгуров посещал психиатра в частной клинике, а на учете не состоял.
Напомним, что популярность к артисту пришла в 2012 году после выхода в финал телешоу "Голос". Он уступил победу Дине Гариповой, сам же занял второе место.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.